Japans bevolkingsaantal daalt aan recordtempo

Japan telt nu nog eens 619.000 inwoners minder, waardoor nu nog 123,2 miljoen inwoners op het eiland wonen. Door de coronapandemie zijn er bovendien 107.000 buitenlanders vertrokken. Al dertien jaar daalt het bevolkingsaantal in Japan, dat de derde grootste economie heeft van de wereld. Vorig jaar was er sprake van 1,4 miljoen doden, een record. Slechts 810.000 geboortes werden genoteerd, wat minder is dan het jaar voordien.

Door de lage geboorteaantallen en beperkte immigratie, stijgt de gemiddelde leeftijd in Japan sterker dan in eender welk ander industrieland. Dat heeft gevolgen. Grote lappen land en miljoenen huizen staan leeg of zijn in verval en scholen sluiten er de deuren.