Zutendaalnaar Danny Droghini nieuwe bondscoach endurance

Op de internationale jumping in Lier leverde Melanie Gelin weer uitstekende prestaties. De stalruiter van Lieven Van Decraen won (Elvis) twee keer en werd tweemaal tweede (Freeman). Een podiumplaats was er ook voor Elke Appeltans (Alencia). Tijdens de GP was er zilver voor Kim Emmen (Delvaux). *** Op de jumping in Valkenswaard mochten Rune Reynders (Capolavaro), Alexander Housen (Rockwell), Dries Dekkers (Pommery) en Guido Hornesch (Nailah) op het podium. *** Tesse Geboers (Tommy) triomfeerde bij de pony op de Gouden Laars-concours in Loenhout. Sophie Withofs (Bamba) won dan weer bij de jongeren, terwijl Birthe Goossens (Nando) de 1.30m-rubriek won. *** Op de nationale dressuurwedstrijd in Dentergem behaalde Maline Van Tulder (Lex) een dubbelslag bij de pony’s. *** LRV-ruiter Diaz Lanslots (Farina) won bij de pony’s op de VOR-jumping in Turnhout.