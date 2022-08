Dochter postte drie dagen voor haar dood laatste foto van Olivia Newton-John

Moeder en dochter poseren samen in een open veld in witte kleding. “Ik aanbid deze vrouw. Mijn moeder. Mijn beste vriendin”, schreef Lattanzi er vrijdag bij. Nadat de dood van de Grease-ster maandagavond aangekondigd was, postte zij ook een serie eerdere foto’s van haar moeder. Fans van Olivia Newton-John betoonden volop hun meeleven.

(sgg)