“Dries Mertens liet contract van 5 miljoen euro van Juventus vallen”: Galatasaray in de wolken over Rode Duivel

God in Istanboel. Na een transfersaga van enkele maanden lang heeft Dries Mertens eindelijk zijn nieuwe club gevonden. Bij Galatasaray gaat de 35-jarige Rode Duivel een kleine drie miljoen euro netto per jaar verdienen. Niet slecht, maar voor hij tekende bij de Turkse topclub legde Ciro wel een contract van maar liefst vijf miljoen netto naast zich neer. “En er waren nog aanbiedingen van grote clubs”, aldus Galatasaray-vicevoorzitter Erdun Timur

Na tien jaar Napels ligt de voetbaltoekomst van Dries Mertens voor minstens 1+1 jaar in Istanboel. Galatasaray moest voor zijn handtekening wel een aantal gevestigde namen in het Europese voetbal van zich af slaan: “Juventus heeft Mertens vijf miljoen euro netto geboden. Ik zag het met mijn eigen ogen. Maar dat kon hij niet maken als Napoli-icoon. Er is natuurlijk een grote rivaliteit tussen Napoli en Juventus. Hij wilde zijn loopbaan daar dus niet beëindigen.”

“Behalve Juventus waren er nog aanbiedingen van hele grote clubs. Maar Mertens was al overtuigd dat hij naar ons wilde komen. Hij heeft precies zes dagen op ons gewacht.”

“Hoe we die topspelers kunnen overtuigen? We spelen op dit moment misschien geen Europees voetbal, maar we willen oprecht opnieuw Europees kampioen worden. We worden weer Turks kampioen, we gaan ook opnieuw Europese trofeeën winnen.”

En dat allemaal met onze Dries Mertens.