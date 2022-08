Twintigjarige drugsdealer uit Bocholt betrapt bij toegangscontrole Beach Party

Een 20-jarige Bocholtenaar zit in de gevangenis voor het dealen van drugs. Hij werd zaterdagavond ontmaskerd bij de toegangscontrole van de Beach Party in Bocholt.

De jongeman had meerdere soorten drugs verstopt in zijn kleding. Ook in zijn auto en tent lagen nog meer drugs. Politie Carma heeft de Bocholtenaar verhoord over handel in drugs. Hij verbleef het hele weekend in de politiecel. Maandagmiddag moest hij voor de onderzoeksrechter verschijnen. Die liet hem aanhouden en overbrengen naar de gevangenis.