VIDEO. Zo kapot ging Wout van Aert in de Tour: Indrukwekkende beelden van etappe naar Hautacam duiken op

Wout van Aert: half mens, half machine. De prestaties van onze landgenoot in de Tour waren indrukwekkend, maar daar moest hij soms wel heel diep voor gaan. Dat bewijzen deze beelden nadat hij in de achttiende rit voluit was gegaan in functie van ploegmaat Jonas Vingegaard.

Drie ritzeges pakte Wout van Aert in de Tour en als meesterknecht hielp hij mee aan de eindwinst van Jonas Vingegaard. In de achttiende rit bijvoorbeeld, de laatste bergrit in de Pyreneeën met aankomst op Hautacam. Van Aert bleef over als laatste vluchter en eenmaal ingerekend bepaalde hij het tempo bergop op de slotklim. Hij ging zo hard dat Tadej Pogacar moest lossen, waardoor Vingegaard een vrijgeleide kreeg naar ritwinst en eindwinst.

Nu is er een filmpje opgedoken waarin te zien is hoe afgepeigerd Van Aert is na dat berewerk voor de geletruidrager. Hij moest even herstellen, maar finishte daarna wel nog knap derde.