Ex-Miss Belgian Beauty-organisator Ignace Crombé (65) overleden

“Begin december vorig jaar kreeg ik hevige pijn aan mijn middenrif. Elke keer dat ik ging slapen, was die amper te harden. Ik stond tot dertig keer per nacht op”, vertelde hij eind juni nog aan de Krant van West-Vlaanderen. Nadat hij bij een arts ging aankloppen, volgde de diagnose: een agressieve vorm van pancreaskanker, met nog zes maanden op de teller.

“Ik ben niet bang van de dood. Ik heb geaccepteerd dat mijn tijd hier op aarde stilaan opgebruikt is. Ik hoop gewoon dat ik niet moet afzien, dat ik geen pijn moet lijden. Rustig afscheid kunnen nemen van de mensen waar ik van hou en alle praktische zaken achter de rug hebben. Ik wil niemand belasten”, zei hij in datzelfde interview.

Crombé startte in 1991 met Miss Belgian Beauty, als tegengewicht tegen en concurrent van Miss België. De eerste winnares was Rani De Coninck, later volgden nog onder anderen Els Tibau en Eveline Hoste, tot in 2009 de stekker uit de verkiezing ging. Daarna richtte hij zijn evenementenbureau Animô op.

In 2012 kreeg hij een dochter met Patricia Govaerts (39), die in 2004 Miss Mol werd en daarna een zangcarrière startte als Trisha. In 2015 ging het stel uit elkaar.(bpr)