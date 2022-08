Dubbelslag voor Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux: Rune Herregodts en Arne Marit tekenen voor twee jaar

Herregodts won eind 2020 Parijs-Tours bij de beloften en geldt sindsdien als een specialist van de vroege vlucht. Op die manier won hij eind oktober vorig jaar de Ronde van Drenthe. Ook dit seizoen pakte hij in de openingsrit van de Ruta del Sol (half februari) en in de Tsjechische Sazka Tour (vorige week) de bloemen na een lange ontsnapping.

De student geneeskunde kan ook tijdrijden, getuige zijn vierde plaats op het BK in juni. Deze week is hij aan de slag op het EK in München.

“In mijn eerste twee jaren als prof heb ik ontdekt ik de betere renners bergop goed kan volgen. Nu ik naar het World Tour niveau overstap, moet ik opnieuw op zoek naar welke kwaliteiten ik het best kan uitspelen om mijn bijdrage aan onze doelen te maximaliseren”, zegt Herregodts. “Het wordt een mooie ontdekkingsreis, want ik heb de intentie om langer dan twee seizoenen bij de ploeg te blijven. Eén ding is zeker: mijn liefde voor de vroege vlucht zal intact blijven.”

Arne Marit geldt als een renner voor het klassieke werk en de sprint. Hij won net als Herregodts in oktober vorig jaar zijn eerste profkoers door in de sprint Bryan Coquard en Elia Viviani te verslaan in de GP du Morbihan. Daarnaast haalde hij nog een rist ereplaatsen in o.a. GP Jef Scherens, de Gooikse Pijl, de Ronde van Drenthe en Parijs-Tours.

“Mijn ultieme droom is om te strijden voor de overwinning op de Champs-Elysées, de meest prestigieuze sprint ter wereld. Ik heb mijn capaciteiten kunnen tonen met een overwinning in de GP du Morbihan en een zevende plaats in Parijs-Tours”, legt Marit uit. “Dit seizoen werd mijn progressie helaas geremd door een lange reeks valpartijen en andere pech. Ik ben zeer dankbaar dat Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux het vertrouwen in mij behield.”