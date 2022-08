Vliegtuigspotters voeden geruchten over Amerikaanse overname voor Ahold Delhaize

Er wordt gespeculeerd over een mogelijk bod door de Nederlands-Belgische supermarktketen Ahold Delhaize op de Amerikaanse concurrent Albertsons. Aanleiding van de geruchten zijn twee vliegtuigen van Albertsons die vorige week door vliegtuigspotters zijn opgemerkt in Massachusetts, waar het Amerikaanse hoofdkantoor van Ahold is gevestigd.

Ahold Delhaize is al met verscheidene ketens actief in de VS, terwijl Albertsons er één van de grootste supermarktketens van het land is. Analisten wijzen er op dat er heel wat synergieën te realiseren zijn tussen beide spelers.

Het aandeel van Ahold Delhaize verloor dinsdag licht, terwijl het aandeel van Albertsons er maandag bijna 3 procent op vooruit ging. Het is niet voor het eerst dat er geruchten opduiken over een overname van de Amerikaanse keten door Ahold. En in maart kondigde Albertsons een strategische herziening van het bedrijf aan.