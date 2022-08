Prijs stookolie op laagste niveau sinds april

De prijs van stookolie is de voorbije weken al flink gedaald en de daling zet zich voorlopig voort. Vanaf morgen/woensdag wordt stookolie (50S) -voor een bestelling van minstens 2.000 liter- nog eens 3,33 eurocent goedkoper tot maximaal 1,1071 euro per liter. Dat is het laagste niveau sinds begin april.