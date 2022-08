Eerste apenpokkenbesmetting bij kind vastgesteld in Duitsland

In de Duitse stad Pforzheim, in de zuidwestelijke deelstaat Baden-Württemberg, is een vierjarig meisje besmet met het apenpokkenvirus. Dat meldt het Robert Koch Instituut voor ziektebestrijding (RKI), de Duitse evenknie van het Belgische gezondheidsinstituut Sciensano. Het is de eerste keer dat het apenpokkenvirus in Duitsland bij een kind wordt vastgesteld, klinkt het dinsdag.