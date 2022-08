Nederlands gezin neemt per ongeluk giftige slang mee terug van vakantie in dakkoffer

Flink schrikken voor een gezin uit het Nederlandse Emmen. Tijdens het uitpakken van de dakkoffer na een vakantie in Zweden stonden ze plotseling oog in oog met een grote adder.

“Helemaal zwart zag hij er al indrukwekkend uit, met een paar witte stippen langs de kop, maar toen bleek dat het waarschijnlijk een zwarte adder was, was het echt een gevalletje nachtmerrie”, schrijft de Dierenambulance Zuidoost Drenthe. Een van de medewerkers heeft het dier met dikke veiligheidshandschoenen weggehaald. “De adder was niet erg blij om uit zijn lekker warme plekje te worden gehaald en beet met enig venijn in de handschoenen, echter zonder gevaar.”

De slang is meegenomen door de dierenambulance en zal waarschijnlijk dinsdag worden overgeplaatst naar een reptielenopvang. De adder is de enige slang in Nederland die giftig is. De zwarte exemplaren komen alleen in Scandinavië voor.