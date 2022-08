Fans Donald Trump komen samen aan zijn woning na inval FBI

Een heleboel fans van Donald Trump zijn samengekomen aan zijn woning in Florida. Zo willen ze hun steun uiten nadat de FBI onaangekondigd binnenviel in de woning van de voormalige Amerikaanse president. De supporter reden rond met wagens waarop slogans te zien zijn en wapperden met vlaggen. De inval kadert in een onderzoek naar dozen met geclassificeerde informatie die Trump had meegenomen naar zijn privéwoning.