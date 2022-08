Een romantisch boek, een luchtige roze jurk en een subtiel zomerparfum: dit shopte team Billie de voorbije week

Vijgenboom in de hoofdrol

Veronique, coördinatie Billie: “2022 is het jaar dat ik weer heel intensief ben beginnen lezen en dit pareltje is mijn zomertip. De Turkse auteur Elif Shafik schreef een wondermooie roman met een vijgenboom in de hoofdrol. Cyprus, 1974. Kostas en Defne ontmoeten elkaar heimelijk in de plaatselijke taverne, onder de vijgenboom die door een holte in het dak omhoog groeit. Dat is de enige plek waar zij, een Turkse, en hij, een Griek, elkaar ongezien kunnen treffen. Dan breekt de oorlog uit. Een hartverscheurend relaas met de vijgenboom als troost voor zoveel menselijk verdriet.”

Het eiland van de verdwenen bomen, Elif Shafak, 22,99 euro

passaportabookshop.be

Parasol met een vleugje exotiek

Nanerle, eindredactie: “Niet zelf gekocht, wel zelf gekregen. Een parasol die van mijn terras een exotisch paradijs(je) maakt. Ideaal om een frisse zomercocktail onder te drinken.”

Strand parasol HKliving, 395 euro bij de Bijenkorf

debijenkorf.be

Zomerse haren

Nanerle, eindredactie: “In de zomer houd ik er niet van om overdag parfum te dragen. Op hete dagen is deze geparfumeerde haarspray van Byredo mijn go-to. Verzorgt je lokken en ruikt heerlijk.”

Gypsy Water van Byredo, 60 euro voor 75 ml

byredo.com

Fan van serums

Veronique, coördinatie Billie: “Ik ben een grote fan van serums. Ik vind ze licht, heerlijk fris en sterk hydraterend. Mijn oog viel op dit exemplaar van Lancôme. Na drie weken ben ik verkocht en heb ik het gevoel dat mijn gelaat wat meer straalt en er iets minder pigmentvlekken zijn, maar dat kan ook mijn verbeelding zijn.”

Rénergie H.C.F Triple Serum van Lancôme , 125 euro voor 50ml

douglas.be

Wiebelen met Wobbel

Hanne, redactrice: “Klassiek wiebelen, een glijbaan maken, poppenkast spelen: meer dan een afgeronde plank is er niet nodig om de creativiteit van kindjes de vrije loop te laten. En blijkbaar kun je er ook work-outs mee doen. Mijn buikspieren zijn de Wobbel alvast dankbaar. Hoera voor de zwarte uitvoering met kurk: staat mooi in het interieur, is makkelijk proper te houden en maakt weinig geluid.”

Wobbel Original Limited Edition Black Wash kurk, 170,82 euro

bol.com

Pink Lady

An Smets, chef magazine bij Het Belang van Limburg: “Helemaal klaar voor de trouwceremonie van mijn jongste zusje. Dat het wel 35 graden wordt en dit jurkje halflange mouwen heeft – daar gaan we nog even niet aan denken.”

Jurk Ghost London, 110 euro bij The Outnet

theoutnet.com

