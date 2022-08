Ilse Liebens uit Opheers woont nu met haar vrouw Ans in Mechelen: “Ik zou soms zomaar naar Opheers willen rijden om er te gaan wandelen in de velden.” — © luc daelemans

Het is een interessant jaar voor radiostem Ilse Liebens (43). Niet alleen staat ze straks op Pukkelpop, ze is onlangs ook getrouwd met Ans. Het koppel verwelkomt over enkele weken hun eerste kind. “Ik kan moeilijk loslaten”, zegt Ilse. “Mensen zeggen me dat ik dat vanzelf wel zal leren als de kleine er is.”