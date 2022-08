Davy Brouwers hangt voetbalschoenen aan de haak en krijgt job bij Patro

De Dilsenaar maakte in het begin van zijn carrière al twee faillissementen mee, bij Patro en KBHZ. In 2006 werd de Maaslander opgepikt door KRC Genk om daarna voor vijf seizoenen naar Lommel United te verkassen waar hij een sterke indruk naliet. Met Helmond en MVV trok Brouwers even Nederland in om dan terug te keren, naar Roeselare in 1B. Via THES kwam Brouwers in 2019 na vijftien jaar uiteindelijk weer bij zijn moederclub terecht.

Brouwers zou dit seizoen dus in derde afdeling gaan voetballen in Houtvenne. “Ik voel me zeker nog niet versleten, kan dat niveau gerust nog aan, maar de trainingen en lange verplaatsingen begonnen dermate door te wegen dat ik nu besliste om de schoenen aan de haak te hangen. Patro gaf me na mijn vertrek naar Houtvenne al een deeltijdse job in de clubadministratie die nu omgezet werd in een voltijdse betrekking. Ik ga hier bij Patro in deze nieuwe functie nu met evenveel enthousiasme tegenaan als destijds als speler. Ik ben blij dat ik nu deze kans krijg en kan hier veel leren van ervaren mensen als Rik Vliegen en oud-secretaris Jean Jeurissen,” aldus Davy Brouwers.