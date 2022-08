RECEPT. Ilse Liebens houdt niet van zoet, dus slurpt ze van deze bitter-zure cocktail

Op basis van de voorkeuren van Ilse Liebens brouw mixologist Lotte Beuls van de Roots Bar in Genk een cocktail op maat. “Ilse noemt zichzelf serieus en open-minded”, zegt Lotte die ons uitnodigt op het hippe dakterras van de cocktailbar. “Daarom kiezen we voor een drankje dat er op het eerste gezicht simpel uitziet, maar verrassend proeft. De ‘Ginger Collins’ is een variant op de ‘Tom Collins’, een cocktail op basis van citroen- en limoensap en in dit geval ook met gember voor de gekleurde en bittere touch.”

Lotte Beuls van de Genkse Roots Bar. — © Luc Daelemans

Ingrediënten:

30 ml Bombay Sapphire

20 ml Bombay Citron Pressé

20 ml limoensap

10 ml huisgemaakte gembersiroop

Zelf gembersiroop maken zoals Lotte:

100 ml water

100 gram suiker

Stukjes gember

Geen zin om zelf gembersiroop te maken?

Monin Gembersiroop

Zo ga je te werk:

Als je zelf gembersiroop wil maken, laat je het water met de suiker lichtjes koken tot de suiker smelt. Laat er stukjes gember in weken tot dat de suikersiroop een gembersmaak heeft. Zeef de stukjes gember eruit en laat de vloeistof afkoelen.

Als je geen zin hebt om zelf gembersiroop te brouwen, kan je een fles Monin Gembersiroop kopen als alternatief. Meng de siroop met de andere ingrediënten en gooi alles samen met tien ijsblokjes in de shaker. Shake 15 seconden. Giet het drankje in een hoog highball (lang en stijlvol) glas en voeg 50 milliliter gemberbier toe. Roer een paar keer in het drankje en werk af met gember, limoen en munt. Cheers!