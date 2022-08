18-jarige Beringenaar en Nederlander (17) op bromfiets gevat na mislukte overval in Koersel

LEES OOK. Overvallers met BB gun en bijl staan aan gesloten deur bij frituur in Koersel

De politie Beringen/Ham/Tessenderlo kon de jonge overvallers snel arresteren. In de buurt van de frituur reden ze nog op een bromfiets. De jongens voldeden aan de beschrijving. Ze waren in het zwart gekleed. De Nederlander was hier op vakantie. Omdat hij nog minderjarig is, werd hij voorgeleid bij de jeugdrechter. De achttienjarige Beringenaar moest voor de onderzoeksrechter komen. Hij bekende de feiten. De jongen is vrij onder voorwaarden.

Een van de daders had een BB gun in de hand. — © rr

Vrijdagavond rond 22 uur probeerden de jongens de frituur in de Linkestraat in Koersel te overvallen. Op camerabeelden is te zien hoe ze naar de achterdeur lopen: in het zwart gekleed, kap op het hoofd en bijl in de aanslag. De deur bleek gesloten. De frituur sluit eerder dan de openingsuren op de website aangeven. Een alerte buurman had de jongens gezien en verwittigde de politie. De daders zijn gevlucht toen de schrikverlichting aansprong.