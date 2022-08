Dylan Teuns en Ben Hermans passen voor de Vuelta

Dylan Teuns is nog maar enkele dagen in dienst van de ploeg uit Israël en tekende zelf het nodige voorbehoud aan in verband met een Vuelta-deelname. Hoewel zijn nieuwe werkgever hem daar zou kunnen gebruiken voor de UCI-punten, laat hij het Spaanse plan nu toch varen. Ploegleider Rik Verbrugghe licht toe: “We hebben het programma van Dylan bekeken in functie van het WK in Wollongong. We gaan ervan uit dat hij daarvoor geselecteerd zal worden en willen hem in ideale omstandigheden naar ginds loodsen. Dat zal gebeuren via de Tour of Britain en eendagswedstrijden. Ook de Ronde van Lombardije past nog in de plannen.”

Ook Ben Hermans past

Ook achter de naam van Ben Hermans stond nog een vraagteken. Hij is bezig aan zijn comeback na long covid en dacht aan de Vuelta als volgende stap. Rik Verbrugghe: “Dat gaan we uiteindelijk niet doen. Hij is aan de beterhand maar we willen geen risico’s nemen door hem meteen een grote ronde te laten rijden.”