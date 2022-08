Bob Jungels ruilt AG2R voor nieuw avontuur bij BORA-hansgrohe

Bob Jungels kende na zijn overgang van Quick Step naar AG2R weinig vreugde, maar won vorige maand toch een rit in de Tour. De Luxemburger was einde contract en kiest nu voor BORA-hansgrohe.“Ik ben erg enthousiast om vanaf volgend seizoen voor BORA-hansgrohe te rijden”, reageert hij. “Het voelde als de juiste plaats en ploeg om terug regelmaat in mijn resultaten te krijgen. Ik kijk ernaar uit om een grote rol te spelen in het team de komende seizoenen. Ik ben er zeker van dat ik mij nog verder kan ontwikkelen als renner en ben bereid om daar hard voor te werken. Voor mij voelt deze verandering als de start van iets groots.”

Ook sportief directeur Rolf Aldag is zeer blij met de transfer. “Bob is een zeer interessante renner. Je krijgt het gevoel dat hij al een eeuwigheid in het peloton zit, maar toch is hij net op zijn beste leeftijd. Hij brengt ervaring mee en heeft nog veel potentieel.”