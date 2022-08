Buren van de Weyerstraat organiseren straatbarbecue

“Na een mini-editie met koffie en taart vorig jaar en een jaartje on hold, allebei wegens corona, konden we dit jaar weer een 'normale' zestiende editie organiseren”, vertelt het feestcomité. “Als locatie kunnen we gebruik maken van een grote garage bij een van onze buren. Met zo’n 35 deelnemers kunnen we van een succes spreken. Bijna alle inwoners waren aanwezig. Ooit zijn we hiermee begonnen om de nieuwe buren welkom te heten in onze straat. Dit jaar was er een nieuw gezinnetje en ook een jongeman die binnenkort in onze straat komt wonen en alvast kwam kennismaken.”