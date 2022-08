In de dromerige expo van fotografe Karmen Ayvazyan moet je verloren lopen om jezelf te vinden

Tot 9 september loopt in vormingscentrum Destelheide in Beersel de expo ‘Swallow us’ van fotografe Karmen Ayvazyan (30). Thematiek? In haar eigen woorden: “De tentoonstelling is een ode aan afbreken om weer op te bouwen. Soms moet je verloren lopen om jezelf te vinden.”

“Kunst geeft me de kracht om dingen te verwerken. Dat geldt zowel voor persoonlijke als maatschappelijke kwesties”, zegt Karmen Ayvazian. Ze benadrukt dat identiteit een belangrijke rol speelt in haar werk. “Voor veel mensen is identiteit een constant gegeven, maar dat is niet zo. Levensgebeurtenissen hebben een grote impact op wie we zijn en wat ons beweegt. Ik heb die overweging toegepast op mijn eigen oeuvre en beeldmateriaal herwerkt tot het een nieuwe lading kreeg. Door kleur te onttrekken en zachtheid toe te voegen, geef ik een melancholische toets aan archiefbeelden.”

Een zelfportret door Karmen Ayvazyan. — © Karmen Ayvazyan

Karmen Ayvazian kwam op haar negende met haar ouders van Armenië naar België. Ze volgde audiovisuele vorming aan de Kunsthumaniora van Hasselt en behaalde aan de Academie voor Schone Kunsten in Gent het masterdiploma fotografie. Sindsdien werkt ze als freelancefotograaf voor verschillende kranten en magazines, zoals De Standaard Magazine, Weekend Knack, Billie en De Morgen Magazine. De liefde voor het beeld kreeg ze naar eigen zeggen mee van haar grootvader.

© Karmen Ayvazyan

Intuïtief werken

“Ook hij was fotograaf. Hij maakte vooral portretten, foto’s van huwelijken bijvoorbeeld. Mijn werk is eerder conceptueel, vooral in mijn persoonlijk werk. Intussen ben ik ook beginnen schilderen. Het grote verschil met fotografie is dat ik daarin heel intuïtief te werk ga. Beide media geven me de kans om mijn eigen leefwereld te creëren.”

De betekenis van Swallow us, de titel van haar expo? “Wat ik al zei: opgeslorpt worden om weer boven te drijven, afbreken om weer op te bouwen. Soms zie je door de bomen het bos niet meer. In een samenleving waarin de rol van zuilen en rituelen kleiner wordt, kan kunst een houvast bieden.”

‘Swallow us’, Karmen Ayvazyan. Destelheide, Destelheidestraat 66 in Beersel – tot 9 september (ma-vr 9-17 uur), toegang gratis. Info: www.karmenayvazyan.be en www.destelheide.be

© Karmen Ayvazyan

© Karmen Ayvazyan