Tiesj Benoot brak nekwervel bij zware crash op training: “Het is ernstig, maar ik was nooit in levensgevaar”

Tiesj Benoot (28) heeft zelf op sociale media gereageerd na zijn zware val op training maandag. De renner van Jumbo-Visma werd in Livigno in een afdaling aangereden door een wagen.

“Ik raakte maandag betrokken bij een ongeval in de Italiaanse Alpen”, schrijft hij op Instagram. Ik ben nu in het ziekenhuis waar ik goed word behandeld om te herstellen van mijn crash. Ondanks de ernst van de situatie - uit onderzoeken blijkt dat ik een kleine breuk opliep aan een nekwerkvel - ben ik nooit in levensgevaar geweest. Ik ben stabiel. Ik wil iedereen bedanken voor de lieve berichten en zal mij de komende weken focussen op mijn herstel.”

Jumbo-Visma verwacht dat Benoot dit seizoen niet meer in actie komt.