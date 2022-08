De historische primeur is voor de Europese Supercup: zo werkt de nagelnieuwe semi-automatische buitenspeltechnologie

Het Europese voetbal staat voor een historisch moment. Tijdens de Supercup tussen Real Madrid en Eintracht Frankfurt van woensdagavond zal voor het eerst gebruik worden gemaakt van semi-automatische buitenspeltechnologie. Wat is dat, hoe werkt het en wanneer mogen we het bij ons verwachten?

Hoe werkt de semi-automatische buitenspeltechnologie?

Cruciaal bij het beoordelen van een buitenspelsituatie is het moment waarop de pass vertrekt. Daarom zal er in het midden van de bal een chip worden geplaatst die 500 keer per seconde data kan doorsturen. Zo kan tot in detail worden vastgesteld op welk moment de voet van een speler de bal raakt. Ter vergelijking: momenteel wordt het moment waarop de pass vertrekt bepaald op basis van TV-frames – daarvan zijn er amper vijftig per seconden.

Tweede cruciaal element in het nieuwe systeem worden de twaalf extra camera’s die in elk stadion worden geplaatst en die enkel en alleen voor de semi-automatische buitenspeltechnologie worden gebruikt. Die camera’s kunnen in totaal 29 punten, die relevant zijn voor het beoordelen van een buitenspelsituatie, op het lichaam van elke speler vaststellen.

Aan de hand van de baldata, de beelden én artificiële intelligentie stuurt het systeem een signaal naar de videoref (VAR) op het moment dat een speler in buitenspelsituatie de bal ontvangt. Het VAR-team krijgt daarna de beelden te zien, die het aan de hand van een automatische voorgestelde buitenspellijn wel nog moet checken. De uiteindelijke beslissing wordt met een 3D-simulatie op een goot scherm in het stadion gecommuniceerd.

Wat is het voordeel?

Snelheid. De gemiddelde tijd die de VAR vandaag nodig heeft om een buitenspelsituatie te beoordelen bedraagt zo’n zeventig seconden. De FIFA, die het systeem ook gaat gebruiken, maakt zich sterk dat beslissingen met gebruik van de semi-automatische buitenspeltechnologie binnen de 25 seconden kunnen worden genomen.

Zijn er potentiële gevaren?

Uiteraard. Het systeem stuurt alleen een signaal naar de videoref op het moment dat een speler in buitenspelpositie de bal ook effectief ontvangt. Maar een speler kan ook vanuit offside aan het spel deelnemen zonder de bal te raken - denk aan een aanvaller die bij een schot op doel het zicht van de keeper belemmert. Voor dat soort situaties zullen de scheidsrechter en VAR dus nog steeds moeten opletten.

Waar zal het systeem worden gebruikt?

De FIFA maakte al bekend dat op het WK van komende winter in Qatar gebruik zal worden gemaakt van de semi-automatische buitenspeltechnologie. De UEFA zal het systeem voor het eerste gebruiken tijdens de Europese Supercup van woensdagavond tussen Real Madrid en Frankfurt, en daarna ook in de Champions League.

Mogen we ook in Jupiler Pro League semi-automatische buitenspeltechnologie verwachten?

“Dat is vandaag niet aan de orde bij ons”, klinkt het bij het Professional Referee Department. “De camera’s die op het WK worden ingezet voor deze technologie zullen enkel en alleen worden gebruikt voor de automatisch buitenspellijn. Bij ons spreken we over een heel andere orde van budgetten en middelen.”