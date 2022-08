Sean Dhondt reageert op filmpje van slaande ruzie om overspel: “Blijkbaar vinden sommigen het leuk om stiekem te filmen”

Een maand na hun verlof in Turkije zijn Sean Dhondt en Maité Riviera nog steeds heel gelukkig samen. Dat laat de presentator zelf weten nadat er in ‘Dag Allemaal’ een artikel verscheen over een ruzie aan het zwembad van het hotel. “Blijkbaar vinden sommigen het dan leuk om stiekem en ongegeneerd te gaan filmen en dat vervolgens met eigen tekst en uitleg door te sturen naar de boekskes?”

Vlamingen die in hetzelfde hotel verbleven als Sean en Maité zagen tijdens hun verlof in Turkije dat het koppel ruzie maakte. Die ruzie werd gefilmd en vervolgens doorgestuurd naar Dag Allemaal. In dat filmpje is de hoogoplopende ruzie te zien en roept Maithé dat “hij elke nacht seks heeft met andere meisjes” nadat ze Sean een mep in het gezicht geeft. Volgens de getuigen zou de beveiliging er zelfs bijgehaald zijn.

Maar volgens Sean en Maithé wordt er wel heel dramatisch gereageerd op het vooral en dus besloot het koppel om te reageren op Instagram. “In juli trokken we naar Turkije voor 10 dagen, zálige vakantie. Eén namiddag kregen we ook even ruzie, zoals elk koppel wel eens voor heeft. En blijkbaar vinden sommigen het dan leuk om stiekem en ongegeneerd te gaan filmen en dat vervolgens met eigen tekst en uitleg door te sturen naar de boekskes?”

Sean en Maithé benadrukken dat het ging over een banale discussie “vooral door een paar ‘paradise cocktails’ te veel”. Het koppel geeft aan nog steeds heel gelukkig te zijn samen.