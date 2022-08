Onderzoek naar brandstichting in portaal van handelspand in Maasmechelen

Maasmechelen

Op de Rijksweg in Maasmechelen is dinsdagmorgen brand gesticht in het portaal van een handelzaak. Daarboven lagen nog appartementen. De brandweer had het vuur snel gedoofd. De panden werden verlucht en er vielen geen gewonden.

Door de hitte van de brand zijn twee toegangsdeuren vernield. Politie Lanaken-Maasmechelen onderzoekt wie de brand heeft aangestoken. Op brandstichting bij nacht in een gebouw met bewoning staan zware straffen. maw