Gedwongen forfait van Benoot voor WK is zware domper voor bondscoach Vanthourenhout: “Tiesj is niet te vervangen”

LEES OOK. Einde seizoen voor Tiesj Benoot na zware aanrijding op training

Sven Vanthourenhout kreeg maandagavond een telefoontje van Tiesj Benoot vanuit een Italiaans ziekenhuis. En dat was geen goed nieuws. Benoot werd op training in het Italiaanse Livigno aangereden in een afdaling. Over de precieze verwondingen werd nog niet gecommuniceerd, maar het is ernstig. “Ik moest even slikken toen hij vertelde dat zijn seizoen erop zat”, aldus de bondscoach. “Doodjammer. In de eerste plaats voor hemzelf maar ook voor de Belgische selectie. Ik ben er nog altijd niet goed van. Tiesj zou een belangrijke pion zijn voor ons op het WK in Wollongong. Hij is al heel het seizoen van goudwaarde voor Wout van Aert bij Jumbo-Visma en zou dat ook ongetwijfeld zijn in Australië. Niet alleen voor Wout trouwens. Hij is niet alleen een supergoede renner, maar ook een fantastisch iemand om een ploeg mee te bouwen. Hij is op alle vlakken een topper en ik moet eerlijk zijn: hij is niet zomaar te vervangen. Mijn WK-selectie was eigenlijk zo goed als rond, ik ga nu bekijken wie die taak van Benoot het best kan overnemen. Met Wout van Aert en Remco Evenepoel hebben we twee figuren die dit seizoen al fantastische dingen hebben laten zien, het komt er op aan hen in Wollongong zo goed als mogelijk te omringen.”

Nog zoeken naar vervanger Lampaert voor EK

Ook voor de Europese kampioenschappen in München moet Vanthourenhout in laatste instantie sleutelen aan de selectie. Yves Lampaert, die zowel weg- als tijdrit zou betwisten, zegde maandag af. “Yves had al aangegeven dat hij niet honderd procent fit was, maar ik wou bekijken hoe hij evolueerde”, zegt de bondscoach. “In samenspraak met Yves en de ploegarts hebben we maandag beslist om hem thuis te laten om te herstellen. “Ik ben nu aan het bekijken wie hem kan vervangen. Voor de tijdrit (17 augustus, red.) wordt het moeilijk. Ik probeer een tweede renner naast Rune Herregodts aan de start te krijgen, maar het is druk voor iedereen. De ploegen hebben hun renners nodig. Ik wou bijvoorbeeld Victor Campenaerts selecteren voor München, maar zijn team wou hem in eigen rangen houden om punten te UCI-punten te sprokkelen in de strijd om een plaats in de World Tour de komende jaren. Daarom ook dat er geen renners van Lotto Soudal in de selectie zitten. Dat is een situatie die je moet respecteren, ik heb daar met Victor maandag nog over gebeld.”

Voor de wegrit van komende zondag is Jens Reynders (Sport Vlaanderen, maar volgend seizoen bij Israel-Premier) eerste reserve, maar het is onduidelijk of hij Lampaert zal kunnen vervangen. “Hij is door zijn team nu opgeëist voor de Arctic Tour of Norway, die donderdag begint. Ik ben nu aan het rondbellen om te kijken wie eventueel nog beschikbaar is.”

Lampaert was vooral geselecteerd voor de tijdrit, maar kon ook een belangrijke rol spelen in de wegrit. In functie van Tim Merlier, maar ook als bliksemafleider. Op een vlak parcours pakte hij drie jaar geleden in Alkmaar zilver. “Het is jammer dat Yves er niet bij zal zijn, maar we zullen wel met een goed team aan de start staan zondag”, aldus Vanthourenhout.

© BELGA