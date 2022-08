Buschauffeur vergeet handrem wanneer hij even naar toilet gaat, met alle gevolgen van dien

Een buschauffeur zette in de Chinese stad Guiyang per ongeluk het verkeer op stelten. Toen de man even halt hield om naar het toilet te gaan, vergat hij zijn handrem te gebruiken. Het resulteerde vrijwel meteen in een gevaarlijke situatie: de bus bolde een tijdlang achteruit terwijl enkele automobilisten het voertuig moesten ontwijken. Tot een agent in burger de bus opmerkte en moedig ingreep.