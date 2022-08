Wim Soutaer onderging delicate operatie aan stembanden

Zanger Wim Soutaer (48) moest recent een operatie ondergaan waarbij twee cystes op zijn stembanden verwijderd werden. Die ingreep had de zanger zijn stem kunnen kosten, maar gelukkig is alles goed verlopen.

Soutaer had al een tijd last van zijn stem. Hij had geen controle en kreeg soms zelfs geen geluid uit zijn keel, vertelt hij in een interview met Dag Allemaal. Hij liet zich onderzoeken en bleek een ontsteking op zijn stembanden te hebben. Die kon met medicatie verholpen worden, maar daarna werden de twee cystes ontdekt. “Die moesten operatief verwijderd worden. Dat is best een zware operatie. Ik ben toch een uur volledig onder narcose geweest”, zegt hij. Daarna moest hij vier dagen volledig zwijgen en oefeningen doen om zijn stem opnieuw te trainen.

Uiteindelijk verliep alles zonder problemen, maar de risico’s waren wel groot. “Er kon altijd iets mislopen en dan had ik nooit meer kunnen zingen. Een scenario waaraan ik zelfs niet wilde denken.”

