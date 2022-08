Union zonder vrees: Brusselaars leven met vertrouwen toe naar return tegen Rangers

Union is qua mindset geen kleintje: de ganse club leeft met vertrouwen en zonder angst toe naar de return in Glasgow. Tegelijk is er, ondanks de bonus van twee goals, veel realisme, want Rangers zal zich ongetwijfeld beter presenteren dan in Leuven.

Tiens, moest de Union-delegatie gisteren niet verkrampt van de spanning het vliegtuig richting Schotland op stappen? “Ik heb zeker stress… vanwege de lange wachtrijen op de luchthaven”, grapte CEO Philippe Bormans. Van zenuwen geen spoor dus, en dat is op zich wel knap als je weet wat er allemaal op het spel staat. Er is niet alleen de eer en het prestige – stel u maar eens voor dat Union een Europese grootmacht als Rangers FC uitschakelt -, maar ook financieel kan de club een goeie zaak doen: deelname aan de play-offs betekent sowieso vijf miljoen euro aan inkomsten. Bormans mocht dan wel dollen met de journalisten, hij kan uiteraard ook wel rekenen: “In de Belgische competitie kunnen we nooit zo veel verdienen via de televisiepot, al wil ik toch benadrukken dat dit vooral sportief een belangrijke wedstrijd is.”

Ibrox Stadium

En tegelijk een aartsmoeilijke. Miskijk u vooral niet op de heenmatch, toen Union bij momenten walste over een mak Rangers en de 2-0-winst zelfs nog bescheiden was te noemen. Nu wordt het helemaal anders. Alleen al omwille van de setting: Ibrox Stadium geldt als een van de luidste voetbalstadions van Europa – de ruim 50.000 supporters produceren zo veel decibels dat de aanwijzingen van de coaches niet eens de overzijde bereiken. Bormans: “Dat zijn we niet gewend. De Bosuil of Jan Breydel, dat is zowat het strafste dat de jongens meemaakten.”

Hoeft dat per se een nadeel te zijn? Neen, is de overtuiging binnen de spelersgroep: een hete sfeer kan er misschien voor zorgen dat Rangers zichzelf voorbijloopt, wat dan weer in de kaart van Union zou kunnen spelen. Anderzijds is er wel het besef dat Rangers in het openingskwartier Union meteen bij de keel zal willen grijpen. “Die fase moeten we zien te overleven”, aldus de CEO, en in se ziet hij dat wel goedkomen. “Want we kunnen goed omgaan met de druk. Als we vervolgens uitgaan van onze eigen sterkte…”

Succeswaarden

Een basisvereiste is dan wel dat Union zijn succeswaarden terugvindt die het zaterdag op KV Mechelen precies even kwijtgespeeld was. Die nederlaag is aangekomen bij de Brusselaars. Niet zozeer omwille van de zware 3-0-uitslag, wel door het geleverde spel: zonder duelkracht, mentaliteit en herkenbare patronen. Binnen de club is men er evenwel van overtuigd dat het gewoon een eenmalige misstap was: de focus die toen ontbrak, zal in Schotland hoe dan ook wel aanwezig zijn. Net als een gezonde portie lef: Union heeft geen schrik, wel vertrouwen.

Hoe vreemd het ook moge klinken na die 2-0-pandoering in Leuven vorige week: dat geldt ook voor Rangers. De Europa League-finalist van afgelopen seizoen pept zichzelf op om Union alsnog te wippen. Van onderschatting is geen sprake meer, en bovendien heeft Rangers een boost gekregen door de terugkeer van Europees topschutter Alfredo Morelos na vijf maanden blessureleed. Tegen Kilmarnock scoorde El Búfalo (marktwaarde: dertien miljoen euro) meteen: qua waarschuwing kan het tellen. Oppassen dus.

Hotel buiten centrum

Met of zonder Morelos: Union wil zich niet van de wijs laten brengen. De reis deed alvast het beste verhopen. Er heerst een zekere sereniteit, hoewel het ganse avontuur voor de spelers, bestuurders en entourage nieuw is – enkel Moris en Nieuwkoop hadden tot vorige week al Europese ervaring. Maar kijk, ’t is niet Union in Wonderland. De club straalt dat ook uit met zijn keuzes. Zo werd er geopteerd voor een spelershotel buiten het centrum, zodat de focus alleen maar op het voetbal ligt. Daarbij mooi meegenomen: er zijn minder Rangers-heethoofden in de buurt die de nachtrust kunnen verstoren.

U begrijpt: qua professionalisme moet Union niet onderdoen voor de traditionele topclubs. Qua budget daarentegen… Vandaar ook dat die vijf miljoen euro welkom zou zijn. “We zijn geen Anderlecht of Club, we zijn een club met bescheiden middelen”, sprak Bormans. “We gaan nooit het geld hebben om een ploeg op Champions League-niveau samen te stellen.” Dat betekent niet dat Union, twee jaar geleden nog in 1B, er zou misstaan: “Ons sprookje hoeft niet te eindigen.”