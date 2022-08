John Travolta na het overlijden van Olivia Newton-John: “De jouwe voor altijd”

Van over heel de wereld komen er reacties op het overlijden van actrice en zangeres Olivia Newton-John. Zij overleed maandag na een lange strijd met borstkanker en werd 73 jaar. De meest pakkende reactie is misschien wel die van haar voormalige Grease-tegenspeler John Travolta (68).

“Mijn liefste Olivia, jij hebt al onze levens zo veel beter gemaakt. Je impact was geweldig. Ik hou zo veel van je. We zullen elkaar in de toekomst opnieuw zien en dan zullen we opnieuw samen zijn. De jouwe vanaf het eerste moment dat ik je zag en voor altijd! Jouw Danny, jouw John!” Dat schreef Travolta op Instagram na het vernemen van het droevige nieuws.

De twee vertolkten de rollen van Sandy en Danny in de iconische musical Grease uit 1978. Enkele jaren geleden ‘hernamen’ ze die rollen voor een sing-along in Florida.

LEES OOK. Het ongeluk leek haar te achtervolgen, maar altijd zocht ze het positieve: afscheid van Olivia Newton-John

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(sgg)