Hitte en droogte veroorzaken knijtenplaag: “Je kan hier niet meer ongestoord op een terrasje zitten”

Bezoeker Freddy Meert had er nog geen last van, maar Lucienne Vlassenroot werd wel al gebeten door de knijten in Kastel. — © jvdv en rr

De doorgewinterde Kastelse tuinbouwster Lucienne herinnert zich nog dat haar moeder vijftig jaar geleden een heilige schrik had van de nauwelijks twee millimeter grote insectjes. “Ook onze paarden hadden heel wat last van de ‘fransosen’, zoals de beestjes genoemd werden”, zegt Lucienne. “Vorige week ging ik door de stal naar de serre. Plots voelde ik verschillende beten en zag ik de knijtjes van onder mijn rok vliegen. Ik heb zeker vijf dagen heel veel jeuk gehad. Eerst probeerde ik met azijn de pijn te verzachten, maar dat hielp niet echt. Een passende zalf gaf wel enig resultaat. De pijn en de branderige jeuk zijn nu gelukkig helemaal weg. Maar nu nog komen de kleine vliegjes vanuit ’t Schoor massaal aanvliegen, zodat je niet meer ongestoord op het terras iets kan drinken.”

Droogte in overstromingsgebieden

Bij de Vlaamse overheid, die in het kader van het Sigma-plan langs de Schelde overstromingsgebieden aanlegde in Elversele, Sombeke, Tielrode, Hamme en Moerzeke-Kastel, is men zich bewust van de plaag. “Door de aanhoudende droogte krijgen de knijten vrij spel in de overstromingsgebieden”, klinkt het. “We kunnen de explosie van deze kleine insectjes enkel tegengaan door de in- en uitwateringssluizen bij te stellen, zodat de kweekplaatsen voor knijten letterlijk verdrinken.” In juni 2019 vormden de knijten al een plaag in Schellebelle, eveneens in de omgeving van het ontpolderd gebied Wijmeers.

Onder meer in Moerzeke-Kastel gedijen de stekende diertjes momenteel bijzonder goed in het overstromingsgebied Schoor, dat vrij dicht bij de bewoning ligt. “De afstand tussen de habitat waar de knijtenlarven ontwikkelen tot volwassen insecten en de plaats tot waar hinder optreedt, is ongeveer 200 meter”, klinkt het. “Wie niet vlak bij rivieren woont of gaat wandelen, zal zelden in contact komen met knijten. Toch kan de volwassen knijt bij hevige wind in een ruimer gebied meegevoerd worden. Omdat hij een slechte vlieger is, houdt het insect zich bij sterke wind meestal gedeisd en vliegt hij op lage hoogte. Daarom vind je hem in huis vooral op de benedenverdieping.”

Allergische reactie

Wie een allergische reactie vertoont bij een knijtenbeet, wordt aangeraden de huisarts te raadplegen. Geruststellend is alvast dat een beet van een knijt niet giftig is. Maar dikke knobbels die een branderige jeugd veroorzaken, zijn natuurlijk geen pretje. Een ijskompres kan de pijn verzachten. Om een knijtenbeet te voorkomen, kan een insectenwerend product op basis van eucalyptus en citroengras soelaas brengen.