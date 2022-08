Dylan Teuns maakt debuut voor Israel-Premier Tech in Tour of Britain, geen Vuelta

Dylan Teuns, die per direct werd getransfereerd van Bahrain Victorious naar Israel-Premier Tech, zal niet debuteren voor zijn nieuwe ploeg in de Vuelta. Hij rijdt de Tour of Britain als aanloop naar het WK en wordt daarna uitgespeeld in eendagskoersen.

Dat Teuns versneld naar Israel-Premier Tech trok heeft ook te maken met de jacht op de UCI-punten. Het team is net als Lotto-Soudal verwikkeld in de strijd voor een ticket in de World Tour de komende drie jaar. Even leek het erop dat de Limburger zou debuteren in de Vuelta (19-08/11-09) maar zijn programma werd herbekeken. De winnaar van de Waalse Pijl zal nu zijn debuut maken voor zijn nieuwe ploeg in de Tour of Britain (4/11-09). Deze beslissing werd ook genomen met het oog op het WK in het Australische Wollongong (25 september). “We gaan ervan uit dat hij voor de wegrit wordt geselecteerd”, zegt teammanager Rik Verbrugghe in La Capitale.Begin oktober zal Teuns worden uitgespeeld in eendagswedstrijden, ook in Italië. Hij sluit zijn seizoen af in de Ronde van Lombardije (8 oktober).

Ben Hermans herneemt in Duitsland

Ook Ben Hermans zal niet in de Vuelta te zien zijn. De 36-jarige Limburger sukkelt al heel het seizoen met de naweeën van een corona-besmetting en koerste nog maar 16 dagen. “Hij is aan de beterhand, maar weg gaan geen risico’s nemen door hem meteen een grote ronde te laten rijden”, zegt Verbrugghe. Hermans herneemt wellicht in de Ronde van Duitsland (24/28-08).