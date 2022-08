Zangeres Rita Ora in het geheim getrouwd

De Britse Zangeres Rita Ora (31) zou stiekem in het huwelijksbootje gestapt zijn met de Nieuw-Zeelandse regisseur Taika Waititi (46). Dat meldt de Britse tabloid The Sun.

Het koppel zou onlangs getrouwd zijn tijdens een intieme ceremonie in Londen. Dat schrijft The Sun. Het koppel heeft het verhaal nog niet bevestigd, maar volgens enkele bronnen willen ze hun huwelijk niet aan de grote klok hangen. Ora zou ondertussen al gespot zijn met een trouwring.

Waititi en Ora werden voor het eerst aan elkaar gelinkt in mei 2021 toen ze al kussend gespot werden. Enkele maanden later verschenen ze voor het eerst samen op de rode loper. Dat tijdens de première van de film The Suicide Squad.

Waititi was in het verleden al getrouwd met de Nieuw-Zeelandse filmproducer Chelsea Winstanley. Zij hebben samen twee kinderen. (sgg)