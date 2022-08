Nieuwe ontploffing in Borgerhout: brievenbus appartementsblok vernield

De ontploffing vond plaats rond 2 uur aan een appartementsblok in de Generaal de Wetstraat. Door de explosie werd de brievenbus uit de muur gerukt en sneuvelden enkele ruiten van de inkomhal. Niemand raakte gewond. De politie stelde een perimeter in. Ontmijningsdienst Dovo en het gerechtelijk labo kwamen ter plaatse voor sporenonderzoek.

Ook zondagnacht was er rond dezelfde tijd een ontploffing in de nabijgelegen Cronjéstraat. Toen was er geen materiële schade. Het is nog niet duidelijk of beide ontploffingen met elkaar te maken hebben en of dit incident gelinkt kan worden aan de recente golf van aanslagen in het drugsmilieu. De politie is een onderzoek gestart.

