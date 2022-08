“We kunnen makkelijk zes miljoen liter water besparen, per dag”: expert had liever échte maatregelen gezien

De maatregelen om de droogte te bestrijden, blijven beperkt tot een advies om zeker geen drinkwater te verspillen. Een gemiste kans, vindt professor waterbeheer Patrick Meire (UAntwerpen). Volgens hem is de tijd meer dan rijp voor harde maatregelen zoals een sproeiverbod. “We moeten realistisch zijn: niet iedereen volgt adviezen op. En blijft het droog, dan komen we in de problemen.”