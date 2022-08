Trump meldt inval FBI in zijn huis in Florida: “Democraten hebben ingebroken”

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de FBI onaangekondigd is binnengevallen in zijn woning in Florida en zijn kluis heeft opengebroken. Waarom de FBI-agenten in Mar-a-Lago waren, heeft Trump niet gezegd, maar volgens Amerikaanse media kadert dat in een onderzoek naar dozen met geclassificeerde informatie die hij had meegenomen naar zijn private woning. Net nu zijn ook foto’s verspreid van documenten die Trump doorgespoeld zou hebben in toiletten.

“Dit zijn donkere tijden voor onze natie. Mijn mooie huis, Mar-A-Lago in Palm Beach, Florida, wordt momenteel belegerd, overvallen en bezet door een grote groep FBI-agenten”, aldus Trump in een verklaring op het mede door hem opgerichte sociale netwerk Truth Social. “Zoiets is nog nooit eerder een president van de Verenigde Staten overkomen. Nadat ik meewerkte met de relevante overheidsagentschappen, was deze onaangekondigde inval in mijn huis niet nodig en niet gepast.”

De huiszoeking zou inmiddels voorbij zijn en volgens CNN en Fox News was Trump niet thuis tijdens de operatie.

Gevoelige informatie mee naar huis

Amerikaanse media wijzen erop dat het ministerie van Justitie een onderzoek voert naar vijftien dozen met geclassificeerde informatie die meegenomen werden naar zijn private woning Mar-a-Lago na Trumps termijn als president. Federale wetten verbieden dat. De FBI-inval zou daar volgens meerdere bronnen aan gelinkt zijn.

Agenten zouden onderzocht hebben waar documenten werden bewaard en zouden dozen hebben meegenomen. Een advocate van Trump bevestigde dat de FBI “papieren” in beslag nam.

De nationale archiefdienst ontdekte in januari dat dozen ontbraken toen ze documenten van Trumps tijd in het Witte Huis wilde overdagen aan de commissie die de bestorming van het Capitool onderzoekt. Na onderhandelingen met Trumps advocaten werden de onterecht naar Mar-a-Lago meegenomen dozen teruggeven aan de archiefdienst, maar die stelde toen vast dat daar documenten in zaten die duidelijk waren gemarkeerd als geclassificeerd en gevoelig voor de nationale veiligheid. De dienst nam daarom contact op met het ministerie van Justitie.

Nu zou de FBI willen nagaan of naast de eerder gerecupereerde vijftien dozen niet nog meer documenten achterbleven.

Trump: “Derdewereldland geworden”

Trump reageerde woedend op de inval: “Het is wangedrag van de aanklager, de bewapening van het rechtssysteem, en een aanval van radicaal linkse Democraten die wanhopig niet willen dat ik me kandidaat stel voor president in 2024, vooral op basis van recente peilingen, en die alles zullen doen om Republikeinen en Conservatieven te stoppen in de komende tussentijdse verkiezingen. Zo’n aanval kan alleen plaatsvinden in gebroken, derdewereldlanden. Helaas is Amerika nu een van die landen geworden, corrupt op een niveau dat nog nooit eerder is gezien”, aldus Trump in zijn verklaring.

“Ze hebben zelfs ingebroken in mijn kluis! Wat is het verschil tussen dit en Watergate, waarbij agenten inbraken in het Democratisch Nationaal Comité? Hier, in omgekeerde richting, braken de Democraten in in het huis van de 45ste president van de Verenigde Staten.”

Trump beklaagde ook nog dat “de politieke vervolging van president Donald J. Trump al jaren aan de gang is”, terwijl helemaal niets gedaan werd tegen Hillary Clinton die 33.000 e-mail wiste en “zelfs antieke meubels en andere items uit het Witte Huis meenam”. “De rechteloosheid, politieke vervolging en heksenjacht moeten aan de kaak gesteld en gestopt worden”, aldus Trump.

Het huidige hoofd van de FBI, Christopher Wray, werd vijf jaar geleden aangesteld door Donald Trump. Het Witte Huis zegt dat het niet vooraf ingelicht werd van de inval. De top van het ministerie van Justitie zou, net als de FBI-top, wel op de hoogte moeten zijn geweest.

Doorgespoelde documenten

De dozen in Mar-a-Lago zouden overigens niet Trumps enige inbreuken zijn op de wetten rond de bewaring van presidentiële documenten. Een journaliste die binnenkort een boek publiceert over Trump, verspreidde maandag foto’s van papieren die de toenmalige president zou hebben proberen door te spoelen in toiletten.

Maggie Haberman verkreeg die beelden naar eigen zeggen van een bron die tijdens Trumps presidentschap in het Witte Huis werkte. Donald Trump zou een gewoonte hebben gehad – die hij ontkent – om documenten te verscheuren en soms te proberen door te spoelen, zowel in het Witte Huis als tijdens buitenlandse reizen.

