Miljoen kijkers voor MMA-kamp van Heusdenaar in VS: “Bijklussen als schilder of portier is voorbij”

Vrijdag kampt Gökhan Saricam zijn negende profkamp uit zijn carrière. De Heusdense MMA-prof neemt het dan in Sioux Falls in de Verenigde Staten op tegen de Amerikaan Said Sowma. Wij blikken vooruit naar zijn volgende kamp in enkele opvallende cijfers.

3

Gökhan Saricam (31) is een laatbloeier, maar hij heeft sinds zijn intrede bij Bellator - de op één na grootste MMA-organisator ter wereld - in 2019 naam en faam gemaakt met drie zeges en slechts één nederlaag. Begin dit jaar bevestigde Bellator het vertrouwen in de Heusdenaar met een nieuw contract voor vier kampen. Saricam: “Uiteraard ben ik heel tevreden. Ik vecht onder één van de grootste organisaties ter wereld.” Over zijn verdiensten als professioneel MMA-vechter heeft Saricam echter absolute zwijgplicht. “Daar mogen we niks over zeggen. Dat staat zo in mijn contract. Laat ik zeggen dat ik mij nu makkelijk voltijds kan concentreren op mijn sport. Bijklussen als schilder of portier behoort tot het verleden.”

8

Het aantal profkampen dat Saricam al op zijn palmares heeft staan. Zeven won hij er en slechts één kamp draaide uit op een nederlaag. Nummer negen in de klasse -116 kilo komt er dus aan op vrijdag. Wordt dat – na de verloren clash tegen wereldtopper Steve Mowry – de zwaarste opdracht uit zijn profloopbaan? Saricam: “Sowma is een allround-vechter die in zijn profcarrière acht wedstrijden gewonnen heeft en slechts drie verloren. Hij staat ook een pak hoger in de wereldwijde ranking, maar ik heb er veel vertrouwen in. Om deze kamp voor te bereiden, trainde ik met Cyril Gané. Hij staat op nummer twee in de wereldwijde ranking van de zwaargewichten. Dat was best pittig. (lacht) Ook bij Sparta Gym, Team Mousasi en de Paris MMA-Academy heb ik toegewerkt naar deze kamp. De vorm is goed. Ik ga hem knock-out slaan.”

1.000.000

Het aantal kijkers wereldwijd dat ‘Bellator 284’ zal volgen op het televisiekanaal Showtime of online. De hoofdkamp van het event is de kraker tussen de Braziliaanse wereldtoppers Gracie en Yamauchi. Ook de kamp tussen Saricam en Sowma staat op het hoofdprogramma. Saricam: “Het event vindt plaats in de Pentagon Arena in Sioux Falls in South Dakota. Een arena met plaats voor 3200 fans en waar normaal basketbal gespeeld wordt. Het is zeker niet de grootste arena omdat Bellator vooral mikt op publiek dat online meekijkt. Dat zijn er altijd meer dan een miljoen. Er komen vechters uit Amerika, Brazilië, Canada, Rusland en dus één Turkse Belg.”