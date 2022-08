Serena Williams (40) aan het feest in Toronto na een jaar zonder zege in enkelspel

Serena Williams heeft na ruim een jaar weer een overwinning mogen vieren in het enkelspel. De 40-jarige Williams was maandag in de eerste ronde van het WTA-toernooi in het Canadese Toronto (hardcourt/2.697.250 dollar) in straight sets succesvol tegen de Spaanse Nuria Parrizas-Diaz (WTA 57) met 6-3 en 6-4.