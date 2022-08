Britney Spears maakt muzikale comeback: ook Elton John bevestigt dat duet in de maak is

Op zijn sociale media deelt Elton een plaatje met daarop een emoji van een roos en een raket. De roos staat in dit geval voor Britney, die de emoji geregeld in haar eigen berichten gebruikt. De raket staat voor de Britse zanger, verwijzend naar zijn hit Rocket man.

Het nummer van Britney en Elton is een nieuwe versie van de hit Tiny dancer uit 1972 en gaat Hold me closer heten. Wanneer het precies uitkomt, is nog niet bekend.