‘Grease’-ster Olivia Newton-John overleden op 73-jarige leeftijd

Olivia Newton-John is maandagochtend overleden na een lange strijd tegen borstkanker. Ze was op het moment van haar overlijden omringd door familie en vrienden. De Australische actrice en zangeres raakte bekend door haar hoofdrol in de film Grease.

“Olivia Newton-John is vanochtend vredig overleden op haar Ranch in Zuid-Californië, omringd door familie en vrienden. We vragen iedereen om de privacy van de familie te respecteren in deze zeer moeilijke tijd”, schrijft haar echtgenoot John Easterling op Facebook en Instagram.

Olivia Newton-John voerde al jarenlang een strijd tegen borstkanker. Een strijd die ze nu, op 73-jarige leeftijd, heeft verloren. “Olivia deelde meer dan 30 jaar haar reis met borstkanker, en werd zo een symbool van hoop. Haar helende inspiratie en haar pionierswerk met plantaardige geneeskunde gaat verder met het Olivia Newton-John Foundation Fund”, klinkt het nog in het bericht op sociale media.

Sandy uit ‘Grease’

De actrice raakte bekend door haar hoofdrol in de film ‘Grease’ uit 1978. Daarin speelde ze, tegenover John Travolta, het iconische personage Sandy.