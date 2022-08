Knappe zege van Young Cats U18 tegen gastland Griekenland

Na twee nederlagen tegen Tsjechië en Letland realiseerden de Young Cats op het EK U18 een schitterende zege tegen gastland Griekenland. De Belgische meisjes sluiten de groepsfase in poule B met 1 op 3 af. Woensdag staat de 1/8ste finale op het programma.

De Young Cats begonnen het EK slecht met twee nederlagen tegen Tsjechië en Letland. De laatste groepswedstrijd bracht evenwel een collectieve prachtprestatie. Na een 16-27 bonus halfweg denderden de Young Cats via Natsja Claessens (14 punten, 4 rebounds), Aline De Munck (6 punten, 11 rebounds) en Renee Denys (8 punten, 12 rebounds, 7 assists) verder door naar een 28-42 bonus halfweg. In het slotkwart diepten de sterk spelende Belgische meisjes de kloof nog verder uit naar een knappe 35-60 overwinning.Als vanavond alle wedstrijden van de groepsfase achter de rug zijn wordt duidelijk tegen wie de Young Cats woensdag in de 1/8ste finales uitkomen.