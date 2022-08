Demir: “Als er tegen eind oktober geen druppel regen is gevallen, wordt situatie acuut”

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) verdedigt de beslissing van de adviesgroep Droogte om voorlopig geen bijkomende maatregelen te treffen. Dat zei ze maandagavond in Terzake. “De situatie is ernstig, maar niet precair. Als er tegen eind oktober geen druppel regen is gevallen, dan wordt de situatie wel acuut.”

Omdat het al weken erg droog is en er deze week een hittegolf op ons afkomt, werd er verwacht dat er mogelijk bijkomende maatregelen zouden genomen worden. Maar die komen er voorlopig niet. “Op dit moment is er geen reden tot paniek. Wat het drinkwater betreft, hebben we de reserves nog niet moeten aanwenden. We mogen ook niet vergeten dat we vorige maand al maatregelen hebben getroffen, terwijl dat in Nederland bijvoorbeeld nu pas gebeurd is”, aldus Demir.

De minister benadrukt ook dat Vlaanderen vandaag beter voorbereid is op extreme droogte dan een paar jaar geleden. “Er is de Blue Deal en er zijn structurele maatregelen genomen. Drinkwatermaatschappijen hebben ook een actieplan moeten opstellen om de voorraad onder controle te krijgen. We hebben tijd nodig om van koers te veranderen, maar de koers is effectief wel aan het veranderen. Maar we hebben nog een aantal jaren nodig om volledig voorbereid te zijn tegen droogte.”

Demir is er dan ook gerust in dat er de komende weken en maanden nog geen grote problemen zijn wat betreft de watervoorraad. “Als er tegen eind oktober nog geen druppel regen gevallen is, dan wordt de situatie wel zeer acuut. We blijven zeer alert en de droogtecommissie komt wekelijks samen. We hebben ook een wetenschappelijk onderbouwd afwegingskader dat zegt welke maatregelen wanneer genomen moeten worden.”