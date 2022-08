De villa in Grote Heide ligt er na al die jaren maar verkommerd bij. Het is niet de villa waar Marcel Van Hout in 2017 werd vermoord. — © Dick Demey

Pelt

De riante villa van Marcel Van Hout, de zakenman die in 2017 werd vermoord in Grote Heide (Pelt), wordt online geveild. Op 22 augustus start de openbare verkoop. Opvallend: hoewel de vraagprijs van de Peltse villa in 2018 nog 4,75 miljoen euro was, is het startbedrag nu nog ‘maar’ 1.875.000 euro.