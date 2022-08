Mentale oorlog begonnen. Rangers-middenvelder Lundstram zegt dat Union gebrek aan respect toonde: “Beseffen ze wel waar ze terechtkomen?”

Rangers-middenvelder John Lundstram verwijt Union van een gebrek aan respect. Hij zegt dat hij en zijn ploegmaats zich stoorden aan de uitbundige manier waarop Union de 2-0-zege in de heenmatch vierde. “We hebben het allemaal gezien en het was een tikje onrespectvol”, zegt hij.

Rangers zal morgen alles uit de kast halen om de 2-0-nederlaag uit de heenmatch op te halen en door te stoten naar de play-offronde van de Champions League. En dan kunnen ook kleine dingen helpen.

Zo zetten de Schotten de viering van Union na de zege in de heenmatch extra in de verf om er motivatie uit te putten, al moet gezegd dat de Schotse media nadrukkelijk vroeg naar het thema en het nu breed uitsmeert

“Je kunt alles gebruiken als motivatie voor dit soort wedstrijden. We hebben zeker en vast allemaal gezien hoe ze vierden. We zijn er ons bewust van en het was een tikje onrespectvol. We zijn er klaar voor”, zei Lundstram op de persconferentie.

© BELGA

Schotse journalisten gingen gretig in op het thema. Ze vroegen of Union dacht dat de buit al binnen was. “Een beetje wel, dat zou je kunnen zeggen ja. Maar ze komen naar een heel moeilijke plek. Ik weet niet of ze dat al goed beseffen. Iedereen in Europa praat over de sfeer in Ibrox. We zijn supergemotiveerd. We kunnen niet wachten om onze tegenvallende prestatie van vorige week recht te zetten.”

.