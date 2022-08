Tim Wellens komt voor het eerst sinds de Tour weer in actie. — © BELGA

Na zijn gedwongen opgave in de derde Tourweek door een coronabesmetting, maakt Tim Wellens vandaag zijn wederoptreden in de Tour de l’Ain. Een driedaags rondje met flink wat klimwerk dat voor de Truienaar vooral in het teken staat van de rest van het najaar. “Pas afgelopen zondag heb ik mijn eerste intensieve training afgewerkt.”