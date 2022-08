AA Gent haalt Zuid-Koreaanse middenvelder om blessuregolf op te vangen

Hong Hyun-Seok is de nieuwe middenvelder van AA Gent. De 23-jarige Koreaanse voormalige jeugdinternational komt over van het Oostenrijkse LASK Linz en ondertekende een contract voor drie seizoenen bij Gent dat volgens Koreaanse bronnen anderhalf miljoen euro veil had voor de linksvoetige centrale middenvelder die in de Ghelamco Arena de blessuregolf mee moet helpen opvangen.