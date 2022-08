Vincentius Limburg kan rekenen op in totaal 1.100 vrijwilligers. — © RR

GENK

De nood aan voedselpakketten is sterk toegenomen in Limburg, maar er wordt ook meer samengewerkt tussen organisaties die armoede bestrijden. Dat is de balans die Vincentius Limburg opmaakt bij haar 25-jarige bestaan.