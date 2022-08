Op het tweede seizoen van ‘Klopjacht’ is het nog wachten tot dit najaar. Maar in afwachting daarvan heeft Play4 wel ‘Klopjacht celebs’ in de aanbieding op het online platform GoPlay. De jacht is geopend op duo’s Julie Vermeire (24) en haar vriend Laurins Dursin (27) en influencers Jonatan Medart (21) en Elodie Gabias (24).