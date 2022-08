Beyoncé best verkopende vrouwelijke artieste van 2022

Styles verkocht 521.000 stuks van Harry’s house in die eerste week, en is daarmee de beste debuterende dit jaar. De Koreaanse popband BTS staat op nummer drie met 314.000. In die cijfers wordt rekening gehouden met cd’s, downloads en vinyl.

Beyoncé is ook de eerste vrouwelijke soloartieste die bovenaan de Amerikaanse hitlijst Billboard 200 staat sinds Adele in januari. Dat het dertig weken duurde, is meteen de langste periode sinds 2017. Zelfs Lizzo’s Special moest het met plaats twee doen in juli. Ook bij ons komt Beyoncé binnen op één in de Ultratop albums.

LEES OOK. RECENSIE. ‘Renaissance’ van Beyoncé: Welkom in Club Bey **** (+)

LEES OOK. Beyoncé past liedjestekst aan na kritiek op woordkeuze: “Aanstootgevend”

Zes jaar geleden deed Lemonade het met 653.000 exemplaren wel beter, al was dat in andere omstandigheden. Toen ging er een volledig videoalbum aan vooraf. Bij Renaissance zijn daarentegen nog geen videoclips gelost, alleen een eerste single met Break my soul. Qua streams zit Bey voorlopig aan 179,06 miljoen in de eerste week. Daarmee staat ze op plaats zeven dit jaar. Al is het wel haar beste streaming-week ooit.